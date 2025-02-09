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İznik'te Genç Ölü Bulundu

İznik\'te Genç Ölü Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki sanayi sitesinde bir genç iş yerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

09.02.2025 10:28
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Bursa'nın İznik ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda bir genç ölü bulundu.

Olay, sabaha karşı İznik Sanayi Sitesinde meydana geldi. Bir gece iş yerinde kalması için izin verdiği Ahmet Yakar'ı sabah kapıyı açtığında hareketsiz halde gören dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, Yakar'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi raporu ile netlik kazanacak.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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