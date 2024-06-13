İznik'te Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Bursa'nın İznik ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde define arayışına giren M.A. ve A.A. adlı iki şüpheli kazı yapmak için kolları sıvadı. Define için kazı yapan şüphelileri devriye atan jandarma ekipleri suçüstü yakaladı. Malzemelere el koyulurken 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheliler ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

31 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma operasyonu ile yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık ve tehdit gibi 31 ayrı suçtan aranan H.M.A.'yı (25) takibe alan ekipler, şüphelinin babasının evinde saklandığını öğrendi. Şüpheliye yönelik operasyon yapan ekipler, H.M.A.'yı kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA