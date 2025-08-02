İznik\'te Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı hava dolayısıyla kayganlaşan yolda biri Mercedes diğeri Tofaş marka iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İznik- Orhangazi yolu Boyalıca Mahallesi'nde 54 RD 356 plakalı Tofaş otomobil ile 34 MHR 87 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 54 RD 356 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti, 34 MHR 87 plakalı otomobil de ise yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. - BURSA