Bursa\'da sarı yılan paniği

20.05.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
Bursa'nın İznik ilçesinde bir mahallede görülen zehirsiz sarı yılan, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı özel ekipmanla yakalayarak doğal yaşam alanına bırakılmak üzere muhafaza altına aldı.

Olay, İznik'te bir mahallede meydana geldi. Vatandaşlar, bina yakınında büyük bir yılan gördüklerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışma sonucu yakalanan yılanın, "Elaphe sauromates" olarak bilinen sarı yılan türü olduğu belirlendi. Zehirsiz olduğu öğrenilen türün, hafif agresif davranışlar gösterebildiği ifade edildi. Ekiplerin kontrollü çalışmasıyla özel ekipman kullanılarak yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılmak üzere muhafaza altına alındı.

Mahalle sakinleri ise operasyonu meraklı gözlerle izledi. - BURSA

Kaynak: İHA

