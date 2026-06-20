İznik'te Televizyon Hırsızı Kovalamaca Sonrası Yakalandı - Son Dakika
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İznik'te Televizyon Hırsızı Kovalamaca Sonrası Yakalandı

20.06.2026 20:23
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İznik'te bir marketten televizyon çalmakla suçlanan genç, kovalamaca sonrası yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir marketten televizyon çaldığı iddia edilen şüpheli, market çalışanları, esnaf ve vatandaşların da katıldığı kovalamacanın ardından otobüs terminalinde yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında İznik'te faaliyet gösteren bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre Yalova'dan İznik'e gelen K.C.T. (25), müşteri gibi girdiği marketten bir televizyonu alarak giriş kapısının yakınına bıraktı. Bir süre sonra yeniden markete gelen şüpheli, televizyonu bulunduğu yerden alarak marketten ayrıldı. Marketin yanında bulunan pasaj içerisindeki bir iş yerine televizyonu emanet bıraktığı öne sürülen şüpheli, kısa süre sonra ürünü almak için yeniden bölgeye geldi. Bu sırada televizyonun yerinde olmadığını fark eden market çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Görüntülerde televizyonu marketten çıkardığı tespit edilen şüpheli, olay yerine tekrar geldiği sırada çalışanlar tarafından fark edildi. Market personelinin durdurmak istediği K.C.T., bir anda koşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine başlayan kovalamaca kısa sürede İznik sokaklarına yayıldı. Yaklaşık 5 sokak boyunca süren takibe çevredeki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Filmleri aratmayan anların yaşandığı kovalamaca, İznik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sona erdi. Şüpheli burada yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.T., işlemleri yapılmak üzere İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan sorgulamada şüphelinin çeşitli suçlardan toplam 18 suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İznik'te Televizyon Hırsızı Kovalamaca Sonrası Yakalandı - Son Dakika

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