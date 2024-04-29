İznik\'te Tır Domuza Çarptı, Domuz Telef Oldu

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Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi mezarlık içinde meydana gelen trafik kazasında tır domuza çarptı. Kaza ucuz atlatılırken, domuz telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İznik'ten Orhangazi'ye doğru seyir halinde olan bir tır bir önüne fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan domuz telef oldu. Vatandaşlar büyük bir facianın ucuz atlatıldığını dile getirdi. Jandarma trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. - BURSA