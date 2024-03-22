İznik\'te tır ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışma anı, tır sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 5 kişinin yaralandığı kazada, tır içerisinde çalan "Bu akşam ölürüm" şarkısı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, İznik- Orhangazi yolu Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 ABY 036 plakalı servis minibüsü, karşı şeritten gelen 06 CKC 118 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, tır ile minibüs farklı yerlere savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı tır şoförünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Önündeki kamyonu sollarken, gelen tırı fark etmeyen minibüs, tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansırken, araçta çalan 'Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz' şarkısı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA