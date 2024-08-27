İznik'teki Orman Yangınına 85 Araç ve 302 Personel Müdahale Ediyor

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Orman yangınına 85 araç, 302 personelle müdahale 7. saatinde devam ediyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde çamla kaplı ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 7. saatinde devam ediyor. Bölgede 85 araç ve 302 personel alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Bursa'nın İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 7 saati aşkın süredir yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Bölgede şuan Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile toplamda 85 araç 302 personelle çalışmalar devam ediyor. Yanı sıra bölge halkı da ekiplere destek oluyor.