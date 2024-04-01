İzolasyon çalışması esnasında çıkan yangın 7 katlı apartmanın çatısını alevlere teslim etti

7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
İzolasyon çalışması esnasında yangın çıktı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. İzolasyon çalışması esnasında çıkan yangın diğer apartmanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akse Mahallesi 526 Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatı katından izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Apartman sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale etti. Yangın apartmanın bitişiğindeki diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu.
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