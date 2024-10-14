''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi - Son Dakika
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''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

\'\'Jahrein\'\' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından müstehcenlik suçundan gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç tahliye edildiğini duyurdu. Sonuç, sosyal medya hesabından ''Tahliye'' notuyla çocuğuyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

14.10.2024 18:19
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Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından tahliye olduğunu duyurdu. Jahrein, geçtiğimiz ay Antalya'da müstehcenlik suçu nedeniyle tutuklanmıştı.

'Jahrein' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Jahrein tahliye haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımda, Jahrein'in çocuğuyla birlikte bir karesi yer aldı. Jahrein, 13 Eylül'den bu yana cezaevindeydi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da sosyal medya ünlüsü iki kişi, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan isimlerden birinin Jahrein ismi ile tanınan Ahmet Sonuç olduğu ortaya çıkmıştı. Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: X sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içersinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Ahmet Sonuç, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Yamaç:
    Eee noldu şimdi. Bu s*pk ödüllendirilmiş olmadı mı? Adaletin bu mu dünya? Kötülerinsin sen dünya…. 43 12 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    niye tahliye ediyonuz yatsın 1 2 sene 39 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu ülkede daha çok beklersiniz adaleti siz biri bu rezaleti durdursun 30 8 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Madem salıcaksınız , herşeyiyle beyan yazılı bir suç işleniyor. Ve buna istinaden tutuklama oluyor. Herşey kanuna ve belgelerle kanıtlıyken Neden salıyırsunuz… Madem salıcaksınız neye istinaden tutukladınız ? 25 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    belki de cezaevinde bir daha yapma demişlerdir 10 1 Yanıtla
  • Mustafa Temizer:
    Şu an Türkiye'de sosyal düzeni bozmak ve adaletsizlik algısını oturtmak için büyük bir oyun oynanıyor. Bilinçli olarak yapılan bu işin içinde kimlerin olduğu anlaşılsa da örtbas ediliyor. 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Adaletin bu mu dünya? Ne mal verdin ne mülk dünya!!! 2 2 Yanıtla
  • mehmet:
    O smanlı Ç ocuguuuuuu ne olacak 3 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    1. sınıf insanların cezası böyle 2. sınıf insanların cezası halen içeride kabile ülkesi değil diyenlerin kabile yönetimi uyguladığı bir zamanda yaşamaya çalışıyoruz çok şükür 2 0 Yanıtla
  • harun 8071:
    idam edilmesi gerekirdi, tahliye edilmiş.. 0 0 Yanıtla
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