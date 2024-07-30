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Jandarma 3 adrese baskın yaptı, 14 kilo esrar ele geçirdi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri tarafından belirlenen 3 adrese baskın yapıldı, 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan şüpheliler belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken ev ve eklentilerinde yapılan arama da 14 kilogram 350 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.