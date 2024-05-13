Jandarma araçlarına çarpıp kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı - Son Dakika
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Jandarma araçlarına çarpıp kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri'ne bağlı 2 motosiklete çarpan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kaçarken başka bir araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü alkollü olduğu için adli işlem başlatıldı.

13.05.2024 19:37
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Jandarma araçlarına çarpıp kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri'ne bağlı 2 motosiklete çarpan sürücünün kullandığı otomobil, kaçarken kazaya karıştı. Çarpıştığı otomobilin tahıl deposuna girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Türkgücü Mahallesi Türkücü 1. Sokak ile Hürriyet Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Çorlu İlçe Jandarma ekiplerince Yeniçiftlik yolu üzeri Türkgücü Mahallesi mevkiinde trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Jandarma ekiplerinden kaçan O.H.S. idaresindeki otomobil, bu sırada Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri'ne bağlı 2 motosiklete çarptı.

Kazadan sonra dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden araç, Çorlu istikametine seyreden İ.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan İ.K. idaresindeki otomobil, bir çiftçinin tahıl deposu olarak kullandığı binaya daldı. Hurdaya dönen araçta, İ.K. ve eşi G.K. yaralandı.

O.H.S'nin kullandığı otomobil de aynı çiftçiye ait araç bakım onarım malzemelerinin bulunduğu bina duvarına çarptı. O.H.S. ve otomobilde bulunan Ç.E. yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesini kaptıran O.H.S.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücü O.H.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan bina sahibi çiftçi, maddi hasar gören iki ayrı binadaki zararının karşılanması için şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma araçlarına çarpıp kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı - Son Dakika

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