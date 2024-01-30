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Jandarma, Bağ Evinden Hırsızlık Yapan Şahısları Yakaladı - Son Dakika
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Jandarma, Bağ Evinden Hırsızlık Yapan Şahısları Yakaladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir bağ evinden malzeme çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, olay yerinde bir şüpheliyi yakalarken, diğer şüpheli ise başka bir ilçede gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandığı aracın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiği belirtildi. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarma, Bağ Evinden Hırsızlık Yapan Şahısları Yakaladı
30.01.2024 - 12:35,
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Jandarma ekipleri bağ evinden hırsızlık yapan şahısları kıskıvrak yakaladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Avdancık Mahallesi Dedebayır mevkiinde meydana geldi. M.K.T'ye (47) ait bağ evinden malzeme çalındığı şeklinde ihbar gelmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Harekete geçen Osmangazi JASAT ve Jandarma ekipleri şüpheli E.Ç'yi (34) olay yerinde yakalarken, kaçan şüpheli Y.Ç (30) ise Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi Y.Ç'nin 13 adet, Y.Ç'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. JASAT ve jandarma ekipleri yol güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamerasını incelediği sırada şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandığı aracın gece saatlerinde bağ evinin olduğu bölgede birkaç kez üst üste dolaştığı tespit edildi. Şüpheliler jandarmada verdiği ifadesinde hırsızlık yapılan bölgeye hiç gitmediklerini söyledi. Şüpheli Y.Ç ve E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli E.U'yu yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma, Bağ Evinden Hırsızlık Yapan Şahısları Yakaladı - Son Dakika


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