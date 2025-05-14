Jandarma Barajda Kaçak Ağ Buldu

Jandarma barajda 500 metre kaçak ağ buldu

AKSARAY - Aksaray'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapan jandarma ekipleri barajda 500 metre uzunluğunda 2 adet kaçak ağ ele geçirdi.

Aksaray'da baraj ve göletlerde kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tekneyle baraja açılıp kontroller yapan jandarma ekipleri Aksaray'ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajında 500 metrelik 2 ayrı kaçak balık ağı tespit etti. Baraj içerisinden çıkarılan balık ağları imha edilirken, jandarma ekipleri baraj ve çevresinde dron ile de havadan denetim yapıyor. Barajın tüm çevresini dron ile denetleyen ekipler en ufak bir olumsuzlukta anında olaya müdahale ederken, hem havadan hem karadan hem de tekneyle yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.