Jandarma, Bilecik\'te sahtecilikten aranan şahsı 2 yıl 1 ay hapisle tutukladı

Jandarma, Bilecik'te sahtecilikten aranan şahsı 2 yıl 1 ay hapisle tutukladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada, resmi belgede sahtecilik suçundan yakalama emriyle aranan şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs, 2 yıl 1 ay hapis cezasına istinaden tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bilecik'te 2 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında S.T. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Yapılan sorgulamada şahsın, resmi belgede sahtecilik suçundan yakalama emriyle arandığı belirlendi.
Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığında, 2 yıl 1 ay hapis cezasına istinaden tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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