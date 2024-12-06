Jandarma Bitkin Şahini Kurtardı

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Jandarma ekipleri bitkin haldeki şahini kurtardı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarım arazisinde bitkin halde bulunan şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına salınacak.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Kıyıkavurgalı köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, tarım arazisinde bitkin halde bir şahin buldu. Yapılan ilk kontrollerin ardından koruma altına alınan şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, şahinin yaralarının tedavisi için gerekli müdahalelerin yapılacağını ve sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını açıkladı.