Jandarma\'dan Hayvan Hırsızlığı Uyarısı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çakmar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek dolandırıcılık hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla ekipler, dikkat edilmesi gerekilen konular hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olayına maruz kalmaları veya şüphelenmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları hatırlatıldı. - AYDIN