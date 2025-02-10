Jandarma\'dan Kadına Şiddete Karşı Eğitim

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Aydın'ın jandarma ilçesinde jandarma ekipleri erkek vatandaşları kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Koçarlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan erkek vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun ve Kadına El Kalkamaz konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, vatandaşların farkındalığını arttırmak amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) pankartı açıp bilgilendirme broşürü dağıtarak kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdı. - AYDIN