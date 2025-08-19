Jandarma\'dan Motosiklet Sürücülerine Eğitim

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, ilçede motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında sürücülere, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı, koruma başlığı ve gözlüğü takmanın önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerin tescil işlemleri, reflektif yelek kullanımı ve hız kuralları hakkında detaylı bilgiler verildi. Jandarma ekipleri, motosikletlerden kaynaklanan kazaları önlemek amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN