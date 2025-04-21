Jandarma’dan Siber Dolandırıcılık Uyarısı

Kars'ta jandarma vatandaşları siber dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, merkez Ölçülü köyünde 58 vatandaşa yönelik siber farkındalık, yasa dışı bahis, oltalama, bankacılık ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, tarım aletleri dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan bilgilendirme vatandaşların özellikle son günlerde yaygın olan oltalama sistemine karşı dikkatli olmalarını istedi. Jandarma ayrıca vatandaşlara kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca bu tür bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği bildirildi. - KARS