Jandarma\'dan Trafik Eğitimi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla uygulama noktasında sürücülere trafik kurallarının önemini anlattı.

Trafikte "sıfır can kaybı" hedefiyle yola çıkan Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Çamlıçatak uygulama noktasında bilgilendirme ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla yürütülen çalışmalarda vatandaşlara trafik kurallarının önemi anlatılarak, broşürler dağıtıldı. Jandarma ekipleri, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet, alkollü araç kullanımı ve yaya önceliği gibi konulara dikkat çekti. - ARDAHAN