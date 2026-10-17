Jandarma Düzce'de iki sürücüye işlem yaptı, 207 km hıza çıkanın ehliyeti alındı - Son Dakika
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Jandarma Düzce'de iki sürücüye işlem yaptı, 207 km hıza çıkanın ehliyeti alındı

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Jandarma Düzce\'de iki sürücüye işlem yaptı, 207 km hıza çıkanın ehliyeti alındı
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Düzce'de jandarma, sosyal medya paylaşımları üzerine iki sürücüyü tespit etti. Akçakoca yolunda 207 kilometre hıza çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu, köy yolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldıran ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı. Araçlar trafikten men edildi.

Düzce'de trafik kurallarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaşan iki sürücü, Jandarma Trafik ekiplerinin takibine takıldı. Akçakoca yolunda saatte 207 kilometre hıza çıkan sürücünün ehliyetine el konulurken, köy yolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye de cezai işlem uygulandı. Her iki araç da trafikten men edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafik güvenliğini tehlikeye atan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki ayrı olayda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Düzce-Akçakoca karayolunda aracıyla saatte 207 kilometre hıza ulaşan bir sürücü, tehlikeli sürüşünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri "Düzce Akçakoca arası kaç km" notuyla yayımlayan sürücü, Jandarma Trafik ekiplerinin sosyal medya takibi sonucunda tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücünün ehliyetine el konulurken, kullandığı araç trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli tahkikat başlatıldı.

Köy yolunda tek teker üzerinde ilerledi

Bir başka olayda ise köy yollarında motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin incelenmesi üzerine çalışma başlatan Jandarma Trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etti. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye cezai işlem uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Düzce'de yaşanan iki ayrı olay, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin sosyal medya paylaşımları üzerinden de tespit edilebildiğini ortaya koydu. Jandarma Trafik ekiplerinin çalışmaları sonucunda her iki sürücü hakkında işlem yapılırken, tehlikeli sürüşlerde kullanılan araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Jandarma Düzce'de iki sürücüye işlem yaptı, 207 km hıza çıkanın ehliyeti alındı - Son Dakika
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