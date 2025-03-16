Jandarma genç kadını intihar girişiminde kurtardı

İntihar girişiminde bulunan genç kadını jandarma engelledi

BURSA - Bursa'da 27 yaşındaki A.U, akşam saatlerinde İznik Gölü'ne atladı. Jandarma ekiplerinin anında müdahalesiyle genç kadın kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki A.U. İznik gölü liman mevkiinde suya atladı. İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri duruma anında müdahale ederek, baygın haldeki genç kadın sudan çıkardı. Genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başladı.