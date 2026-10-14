Jandarma, Hatay Kumlu\'da evde 3 bin 578 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı

Jandarma, Hatay Kumlu'da evde 3 bin 578 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma, Hatay'ın Kumlu ilçesinde 6 Ekim'de bir şüphelinin ev ve eklentilerinde 3 bin 578 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 terazi ele geçirdi. İstihbarat üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim tarihinde Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden A.G. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönündeki istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti.
Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 bin 578 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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