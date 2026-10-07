Jandarma, İscehisar\'da 171 vatandaşı KADES ve Kadına El Kalkamaz hakkında bilgilendirdi

Jandarma, İscehisar'da 171 vatandaşı KADES ve Kadına El Kalkamaz hakkında bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde jandarma, 171 vatandaşa Kadına El Kalkamaz ve KADES'i anlattı. Bilgilendirmede kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve KADES'in sağladığı imkanlar aktarıldı; katılımcılara hediyeler verildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara Kadına El Kalkamaz ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde 171 vatandaşa kadına yönelik şiddetin önlenmesi, KADES uygulamasının kullanımı ve uygulamanın sağladığı imkanlar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme faaliyeti kapsamında vatandaşlara çeşitli hediyeler de verildi.
Kaynak: İHA
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