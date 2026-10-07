Jandarma, İscehisar\'da 171 vatandaşı KADES ve Kadına El Kalkamaz hakkında bilgilendirdi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara Kadına El Kalkamaz ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde 171 vatandaşa kadına yönelik şiddetin önlenmesi, KADES uygulamasının kullanımı ve uygulamanın sağladığı imkanlar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme faaliyeti kapsamında vatandaşlara çeşitli hediyeler de verildi.