Jandarma, konum atarak uyuşturucu bırakan taciri Aksaray'da suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Jandarma, konum atarak uyuşturucu bırakan taciri Aksaray'da suçüstü yakaladı

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Jandarma, konum atarak uyuşturucu bırakan taciri Aksaray\'da suçüstü yakaladı
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Jandarma, Aksaray'da uyuşturucuyu konum atarak satan yabancı uyruklu şahsı Çimeli köyünde suçüstü yakaladı. Şahsın telefonundan belirlenen yaklaşık 30 konum noktasında bin 60 gram metamfetamin ile 14 bin 400 lira ele geçirildi, şahıs cezaevine kondu.

Aksaray'da konum atarak şahıslara uyuşturucu satan şahıs jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Atılan konumlarda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya beldesi ve Çimeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın belde ve köylerde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma narkotik ekipleri kimliğini belirledikleri yabancı uyruklu J.N. (25) isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel takipte şahsın birçok ıssız bölgeye uyuşturucu bıraktığı ve şahısların o konumdan uyuşturucuları aldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri uyuşturucu tacirini Çimeli köyünde bir ağacın altına uyuşturucu bırakırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahsın telefonundan konumları tespit eden jandarma yaklaşık 30 ayrı konum noktasında bin 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 14 bin 400 liraya da el konuldu. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaAksarayGüncelSon Dakika

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