Aydın'ın Kuşadası ilçesinde stant açan jandarma ekipleri hem teşkilatı tanıttı hem de kadın ziyaretçilere KADES uygulamasını anlattı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri' kapsamında tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Kuşadası Demokrasi Meydanı'nda stant kuran jandarma ekipleri, ziyaretçilere hem jandarma teşkilatını tanıttı hem de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmalardan olan KADES uygulamasını anlattı. Özellikle KADES konusunda bilgilendirilen kadın ziyaretçilerin cep telefonlarına uygulamanın yüklenmesi sağlandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma Kuşadası'nda KADES'i Tanıttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?