Jandarma Muğla'da 27 bin 741 aracı denetledi, 264 aracı trafikten men etti - Son Dakika
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Jandarma Muğla'da 27 bin 741 aracı denetledi, 264 aracı trafikten men etti

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Jandarma Muğla\'da 27 bin 741 aracı denetledi, 264 aracı trafikten men etti
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Muğla'da 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında jandarmanın trafik denetimlerinde 27 bin 741 araç kontrol edildi. Denetimlerde bin 292 sürücüye işlem yapılırken 264 araç trafikten men edildi, 55 sürücünün belgesi geçici geri alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 27 bin 741 araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen bin 292 sürücü hakkında işlem yapılırken, 264 araç trafikten men edildi.

Muğla genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimler kapsamında bin 292 sürücü hakkında gerekli işlemler uygulanırken, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 2 bin 148 sürücüye de trafik eğitimi verildi.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 55 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Ayrıca, mevzuata aykırılık tespit edilen 264 araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve trafikte güvenliğin artırılması amacıyla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaOtomobil3. SayfaTrafikGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Muğla'da 27 bin 741 aracı denetledi, 264 aracı trafikten men etti - Son Dakika
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