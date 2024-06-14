Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Marmaris'te Kutlandı

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Jandarma Teşkilatının ilk nizamnamesi olan "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) 14 Haziran 1869'da yürürlüğe girmesinin 185. yıl dönümü sebebi ile Muğla'nın Marmaris İlçesi Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Karakol komutanı Teğmen Buğra Yağlı ve ilçede görev yapan jandarma komutanlığına bağlı amirler ile birlikte Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıldönümünü kutlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya "Jandarma Teşkilatı, 185 yıldır aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlayan Fedakar ve kahraman jandarma mensupları, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaktadır " sözlerini ifade etti. - MUĞLA