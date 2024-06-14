Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Marmaris'te Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Marmaris'te Kutlandı

Muğla'nın Marmaris İlçesi Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam ve beraberindeki jandarma amirleri, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıldönümü sebebiyle Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti. Kaymakam Kaya, jandarma mensuplarının ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca çalıştığını vurguladı.

14.06.2024 17:56
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Jandarma Teşkilatının ilk nizamnamesi olan "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) 14 Haziran 1869'da yürürlüğe girmesinin 185. yıl dönümü sebebi ile Muğla'nın Marmaris İlçesi Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Karakol komutanı Teğmen Buğra Yağlı ve ilçede görev yapan jandarma komutanlığına bağlı amirler ile birlikte Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıldönümünü kutlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya "Jandarma Teşkilatı, 185 yıldır aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlayan Fedakar ve kahraman jandarma mensupları, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaktadır " sözlerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Marmaris'te Kutlandı - Son Dakika

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