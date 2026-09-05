Jandarma uyardı, anonslar yapıldı ama aileler çocuklarıyla Manavgat'ta adacığa geçti - Son Dakika
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Jandarma uyardı, anonslar yapıldı ama aileler çocuklarıyla Manavgat'ta adacığa geçti

Jandarma uyardı, anonslar yapıldı ama aileler çocuklarıyla Manavgat\'ta adacığa geçti
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Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacığa geçmenin yasak olduğunu bildiren jandarma anonslarına rağmen bazı vatandaşlar, su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek küçük çocuklarıyla birlikte ırmağa girip adacığa geçti. Yetkililer, boğulma ve mahsur kalma riskine karşı vatandaşları uyarırken, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı Manavgat Şelalesi altında bulunan adacığa geçilmemesi konusunda jandarmanın uyarısı ve yapılan anonslara rağmen, ırmağın su seviyesinin düşmesini fırsat bilen bazı kişiler, yanlarında küçük yaştaki çocuklarla birlikte yürüyerek adacığa geçerken, ırmağa girmekten vazgeçmedi.

Manavgat Irmağı üzerinde, Manavgat Şelalesinin alt kısmında bulunan adacık, sık sık mahsur kalan insanlarla gündeme geliyor. Irmakta su seviyesinin düşük olduğu bir anda yürüyerek adacığa geçen birçok kişi, su seviyesinin yükseldiğini fark etmeyerek adacıkta mahsur kalıyor. Adacıkta mahsur kalma olayının ardından itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve zaman zaman da AFAD ekipleri alarma geçiyor.

Manavgat Irmağına girilmesinin yaşanan boğulma olaylarından dolayı tehlikeli olduğu, suya girmenin ve adacığa geçmenin yasak olduğu konusunda jandarma ekiplerinin uyarıları, yapılan anonslara rağmen bazı vatandaşlar ırmağa girmeye ve adacığa geçmeye devam ediyor.

Dün ırmakta su seviyesinin çok düşük olmasını fırsat bilen bazı kişiler yanlarında çok küçük yaşta çocuklar olmasına rağmen adacığa geçerken, adacıkta ve ırmak kenarında çocukların suya girmelerine izin vermeleri dikkatlerden kaçmadı.

Yetkililer; boğulma ve mahsur kalma başta olmak üzere olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşları Manavgat Irmağına girmemeye, su seviyesi düştüğünde adacığa geçmemeye çağırırken, yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası ve yaptırım uygulanacağını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Manavgat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyardı, anonslar yapıldı ama aileler çocuklarıyla Manavgat'ta adacığa geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma uyardı, anonslar yapıldı ama aileler çocuklarıyla Manavgat'ta adacığa geçti - Son Dakika
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