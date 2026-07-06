Jandarma Uzman Çavuş Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
06.07.2026 15:03
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Kilis'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kilis'te görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Topaloğlu, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Selçuk Topaloğlu, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Topaloğlu için Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutun katafalka konulduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, Topaloğlu'nun öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yaptığı duanın ardından cenazesi defnedilmek üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu'nun cenazesi, İslahiye ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Uzman Çavuş Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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