Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin Uğurlandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde görev başında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için uğurlama töreni düzenlendi.

Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için görev yaptığı Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda tören gerçekleştirildi. Törende Keskin'in özgeçmişi okundu, ardından dua edildi. Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Törene Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, merhumun ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Yapılan duaların ardından Keskin'in naaşı, defnedilmek üzere Muğla'nın Köyceğiz ilçesine uğurlandı. - TEKİRDAĞ