Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Trafik Kazasında Şehit Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Trafik Kazasında Şehit Düştü

Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Trafik Kazasında Şehit Düştü
14.09.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde binlerce vatandaşın katıldığı törenle uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Yeşil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi ve 3 yaşındaki oğlu, acı dolu törene katılarak son görevlerini yaptı. Şehidin eşinin 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin, 2 gün sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek uygulama yapan jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi, dün memleketi Manisa'ya getirildi. Bugün Salihli ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde baba ocağında helallik alınmasının ardından Yeşil'in cenazesi, duaların ardından tören için Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'ne getirildi.

Eşi ve minik oğlunun feryadı yürekleri dağladı

Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eş, yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi. Minik Yağız Efe'nin babasının tabutuna bakışları ise törene katılan herkesi derinden etkiledi. Bayramşah Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgenaral Aykut Tanrıverdi il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde omuzlara alınan şehidin naaşı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları arasında aile kabristanına defnedildi.

26 yaşında şehit düştü

Henüz 26 yaşında olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, görev sırasında geçirdiği kazayla şehit düşerken, geride gözü yaşlı bir eş ve henüz 3 yaşındaki oğlunu bıraktı. Öte yandan şehidin eşinin 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Jandarma, Aslanapa, 3-sayfa, Kütahya, trafik, manisa, Tören, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Trafik Kazasında Şehit Düştü - Son Dakika

Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 16:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Trafik Kazasında Şehit Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.