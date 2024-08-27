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Jandarmadan aile içi şiddet ile mücadele eğitimi: Bir ayda 735 kişiye eğitim verildi

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda 735 kişiye Aile İçi Şiddet ile Mücadele eğitimi verilirken 562 kişinin telefonuna Kadın Acil Destek uygulaması yüklendi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından bir ayda 735 kişiye Aile İçi Şiddet ile Mücadele eğitimi verilirken 562 kişinin telefonuna Kadın Acil Destek uygulaması yüklendi. Eğitimler sürecinde vatandaşlara, şiddete maruz kalındığında herhangi bir telefondan ücretsiz olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranabileceği veya Kadın Acil Destek uygulaması ekranında bulunan KADES butonuna basarak ihbar verilebileceği bu durum sonrasında ihbarı alan jandarma ekiplerinin ise anında konuma ulaşacağı anlatıldı.