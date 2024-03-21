Jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu
AKSARAY - Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tütün ve sigara bulunduğu ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 2 gün boyunca bahse konu iş yerini takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, iş yerine düzenlediği operasyonda M.İ. isimli şüpheli yakalandı. İşyerinde yapılan aramada 205 paket kaçak sigara, 101 paket kaçak nargile tütünü, 21 bin 500 gram kaçak açık nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili Eskil İlçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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