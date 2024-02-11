Jandarmadan lüks rezidansta ve depoda uyuşturucu operasyonu
Depoyu uyuşturucu serasına çevirmişler
İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; Ataşehir'de uyuşturucu üretimi için sera haline getirilen bir depo ile 2 rezidans dairesine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; yaklaşık 120 kilogram skunk olarak nitelendirilen uyuşturucu madde, 550 kök kenevir, 130 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve altın ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenek ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT); uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların ürettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde "torbacı" olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Ataşehir'de bulunan bir depoyu uyuşturucu madde üretmek için sera haline getirdikleri belirlendi.
Depoyu Uyuşturucu Serasına Çevirmişler
Operasyon için düğmeye basan JASAT timleri, söz konusu sera ve şüphelilerin ikamet ettiği 2 rezidans dairesine operasyon düzenledi. Operasyonlarda; yaklaşık 120 kilogram skunk olarak nitelendirilen uyuşturucu madde, 550 kök kenevir bitkisi, 130 gram kokain maddesi, uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 adet kurutma odası, 72 adet kurutma fanı, 16 adet klima, 8 adet karbon filtre, 2 adet filtreli baca, 70 kilo gübre ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 86 bin Türk Lirası, 400 Dolar ve 20 gram altın ele geçirildi.
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