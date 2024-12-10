Jandarmadan Mahalle Muhtarlarına Farkındalık Eğitimi

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Eskişehir jandarma ekipleri tarafından Mihalıççık ilçesindeki mahalle muhtarlarına farkındalık eğitimleri verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Han İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla Mihalıççık ilçesi mahalle muhtarlarına ve kamu kurumu personeline yönelik seminerler düzenlendi. Seminere katılan mahalle muhtarları ve kamu kurum personellerine, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi", "KADES uygulaması" ve "Toplumsal cinsiyet eşitliği" konularında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Yanı sıra katılımcılara Siber Suçlar Müdürlüğünce ise siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yapılarak, görsel içerikli afiş ve broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR