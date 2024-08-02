Jandarmadan parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarmadan parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti

Geniş Video İzle

Gaziantep'te jandarma ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyet sırasında mobil göç aracı ile denetim ve kontroller yapıldı. Jandarma Asayiş Timleri, Galle Park ve Alleben Göleti'nde güvenliği sağlamak amacıyla devriye faaliyeti gerçekleştirerek, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı ve düzensiz göçle mücadele için denetimlerde bulundu.

02.08.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarmadan parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti icra edildi. Faaliyet sırasında mobil göç aracı ile denetim ve kontroller yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri, Şahinbey ilçesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park ve Alleben Göleti'nde güvenli ortam için dron destekli yaya devriye faaliyeti icra etti. Devriye faaliyeti esnasında mesire alanının güvenliği ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, mangal ateşi yakılmaması, sigara izmariti, cam veya pet şişe gibi yanıcı/yakıcı özelliği bulunan maddeleri mesire alanında bırakmamaları konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca düzensiz göçle mücadeleye yönelik İl Göç İdaresi ile koordineli olarak "Mobil Göç Aracı" ile denetim ve kontrol faaliyeti de icra edildi.

Jandarmadan parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti
Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 11:46:49. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement