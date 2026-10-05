Jandarmanın Ankara'daki siber devriyesinde 432 yasa dışı site erişime kapatıldı

Ankara'da jandarma ekiplerince son bir haftada icra edilen siber devriye faaliyetleri çerçevesinde kanuna aykırı olduğu belirlenen 432 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriye faaliyetlerinde incelenen 774 internet sitesinden 432'sinin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içeriklerine yer verdiğini tespit edildi. Söz konusu siteler Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime kapatıldı.

Öte yandan, faili meçhul siber suçların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının çözüldüğü ve 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.