Japonya'da ABD Deniz Piyadesi Tecavüz Girişiminde Bulundu

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Japonya'nın Okinawa eyaletinde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan 21 yaşındaki ABD deniz piyadesinin tutuklandığı bildirildi.

Japonya'nın Okinawa eyaleti bir kez daha adada görevli ABD askerleri hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarıyla gündemde. Adli makamlardan edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki Jamel Clayton adlı ABD deniz piyadesinin 26 Mayıs'ta Yomitan Köyü'nde bir kadına tecavüz girişiminde bulunmasının ardından tutuklandığı bildirildi. Clayton'un adı açıklanmayan mağdurla zorla birlikte olmaya çalıştığı, ancak amacına ulaşamadığı, yaşanan boğuşma sırasında yaralanan mağdurun suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Olayın ardından kayıplara karışan Clayton'un ise aynı gün içinde üs bölgesi dışında tutuklandığı belirtildi.

Okinawa Valisi Tamaki: "Öfkeme hakim olamıyorum"

Yaşanan olaya sert tepki gösteren Okinawa Valisi Deny Tamaki, "Aşağılık bir suç bir kez daha gün ışığına çıktı ve Okinawa halkında büyük bir endişeye neden oldu" ifadelerini kullandı. "Öfkeme hakim olamıyorum" diyen Tamaki, olayla ilgili detayları gizlilik ilkesi gereği kamuoyuyla paylaşmayan polise ABD askerlerinin karıştığı olaylarla ilgili bilgi paylaşım kurallarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Japonya, ABD'li büyükelçiye rahatsızlığı iletti

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi de yaşanan olayı "son derece üzücü" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Masataka Okano'nun ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel'e son dönemde ABD'li askerler hakkındaki suç iddiaları ile ilgili olarak Japonya'nın duyduğu rahatsızlığı ilettiğini söyleyen Hayashi, Okano'nun Büyükelçi Emanuel'i benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için geniş çaplı tedbirler almaya çağırdığını söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara ise olayın "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Bölge halkı arasında büyük bir kaygıya neden olan bu gibi olayların yaşanmaması gerekirdi" şeklinde konuştu.

Bir ABD askeri daha cinsel saldırı ile suçlanmıştı

Geçtiğimiz günlerde Okinawa eyaletinde görevli bir ABD Hava Kuvvetleri personelinin 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığı kamuoyuna yansımıştı. 27 Mart'ta hazırlanan iddianamede, 25 yaşındaki Brennon Washington'un geçtiğimiz 24 Aralık'ta Yomitan'daki bir parktan arabasına alıp evine götürdüğü 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Cinsel saldırı davasının ilk duruşmasının 12 Temmuz'da yapılacağı belirtilmişti.

Yaşanan olay Okinawa sakinleri başta olmak üzere geniş kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

Bölge halkı şikayetçi

Okinawa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya'daki ABD askeri tesislerinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. ABD askerleri ve askeri olmayan personel tarafından işlenen suçlar, bölge halkının yıllardır tepkisini çekiyor. 1995 yılında 12 yaşındaki Okinawalı bir kız öğrenciye 3 ABD askerinin tecavüz etmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Ayrıca, 2016 yılında 20 yaşındaki bir genç, bir ABD üssü çalışanı tarafından tecavüz edilerek öldürülmüştü. - OKİNAWA