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Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi

Japonya'da 2 hafta önce meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükselirken, yaralı sayısı bin 16'ya ulaştı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Depremden etkilenen eyaletlerde en az 15 bin evin hasar gördüğü, elektrik kesintileri ve su kesintileri devam ediyor. Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgede bin 398 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Japonya\'da 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221\'e yükseldi
15.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:55
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Japonya'da 2 hafta önce meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükselirken, yaralı sayısı bin 16'ya ulaştı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2 hafta geride kalırken, felakette can kaybı artmaya devam ediyor. Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de yıkıma yol açan depremde hayatını keybedenlerin sayısı 221'e yükseldi. Yetkililer, yaralı sayısının bin 16'ya ulaştığını, kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Depremden etkilenen eyaletlerde en az 15 bin evin hasar gördüğü, Ishikawa eyaletinin Noto bölgesindeki 9 bin 100 hanede de elektrik kesintilerinin sürdüğünü aktaran yetkililer, Ishikawa eyaleti genelinde yaşanan kısmi su kesintilerinin de devam ettiğini açıkladı.

Bin 398 artçı sarsıntı yaşandı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şuana kadar bin 398 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Deprem bölgesinde 5 veya üzeri sismik şiddette sarsıntıların meydana gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kötüleşen hava şartlarının ise donma tehlikesini artırabileceğine dikkat çekti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi - Son Dakika
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