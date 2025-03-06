Japonya'da Otomotiv Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Japonya'da Otomotiv Fabrikasında Patlama

Aichi'deki Chuo Spring fabrikasında patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

06.03.2025 10:51
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Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Toyota Grubu bünyesinde faaliyet gösteren parça tedarikçisi Chuo Spring CO.'nun fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Japonya'da otomotiv fabrikasında patlama meydana geldi. Aichi eyaletinde bulunan Toyota Grubu bünyesinde faaliyet gösteren parça tedarikçisi Chuo Spring CO.'nun fabrikasındaki toz toplayıcıda yerel saatle 08.00'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Sağlık görevlileri, çalışanın ani kalp durması (kardiyopulmoner arrest) nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini, 52 ve 44 yaşlarındaki yaralıların ise yaralarının hafif olduğunu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 19 itfaiye aracı, yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Fabrikada 2023 yılında bir başka patlama daha meydana gelmişti

Toyota tarafından yapılan açıklamada, şirketin olayla ilgili ayrıntıları doğrulamaya çalıştığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, soruşturma raporuna göre tesiste 2023 yılında bir başka patlama daha meydana geldi, ancak Chuo Spring bugünkü patlamanın farklı bir binada meydana geldiğini açıkladı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Otomotiv Fabrikasında Patlama - Son Dakika

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