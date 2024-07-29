Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde Perşembe gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürerken, en az bin 260 yapı sel suları altında kaldı.

29.07.2024 09:32
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Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde Perşembe gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürerken, en az bin 260 yapı sel suları altında kaldı.

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde Perşembe günüden bu yana etkili olan şiddetli yağışların etkisini azaltmasıyla bilanço netleşmeye başladı. Yetkililer, yardım çağrısına giderken araçları ile sel sularına kapılan 2 polisten birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 3'e yükseldiğini belirtti. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve polis desteğiyle sürdüğü açıklandı.

Bin 260 yapı sular altında kaldı

Şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları birçok bölgede maddi zarara yol açtı. Yamagata eyaletinde bin 100, Akita eyaletinde 160 olmak üzere en az bin 260 yapının sular altında kalırken, çok sayıda yol ve köprüde hasar meydana geldi.

Şiddetli yağışlar hayatı felç etmişti

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibariyle şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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