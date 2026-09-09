Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi yaralandı, 200 araç su altında - Son Dakika
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Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi yaralandı, 200 araç su altında

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Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Aichi eyaletinde meydana gelen sel baskınları ve taşkınlarda en az 23 kişi yaralandı, 200 araç sular altında kaldı.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları ve taşkınlarda en az 23 kişi yaralanırken, 200 araç ise sular altında kaldı.

Japonya'da dün etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; Aichi eyaletinde meydana gelen sel baskınları ve taşkınlarda en az 23 kişi yaralanırken, 200 araç ise sular altında kaldı. Birçok bölgede maddi hasar meydana geldi. Geçici su kesintileri yaşandı ve tren seferlerinde aksamalar bildirildi.

Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Nagoya şehrinde bulunan yüzlerce sporcu da geçici olarak konakladıkları yerlerden tahliye edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağışların Tokai ve Kanto-Koshin bölgelerinde etkisini sürdüreceği konusunda uyararak, muhtemel sel baskınları, toprak kaymaları ve nehir taşkınlarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne yol açmıştı

Japonya'da yaz boyunca etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemişti. Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi kayda geçen rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmişti. En az 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Japonya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi yaralandı, 200 araç su altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi yaralandı, 200 araç su altında - Son Dakika
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