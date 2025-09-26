Japonya'da Şoke Eden Olay: Kadın, Ölen Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Sakladı - Son Dakika
Japonya'da Şoke Eden Olay: Kadın, Ölen Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Sakladı

26.09.2025 11:47
Japonya'da 75 yaşındaki bir kadın, ölen kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladığını itiraf etti ve tutuklandı. Olay, İbaraki eyaletindeki Ami kasabasında yaşandı. Keiko Mori isimli kadın, kızının 20 yıl önce öldüğünü ve cesedinin kokusunu engellemek için bir dondurucu aldığını ve cesedi oraya koyduğunu söyledi. Polis, kadının evine giderek dondurucuda yetişkin bir kadın cesedi buldu. Cesedin büyük oranda çürüdüğü ve kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı belirtildi.

Japonya'da yaşayan 75 yaşındaki bir kadın, ölen kızının cesedini 20 yıl boyunca evdeki dondurucuda sakladığını itiraf etmesi üzerine tutuklandı.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 75 yaşındaki bir kadının, ölen kızının cesedini 20 yıl boyunca evdeki dondurucuda sakladığı ortaya çıktı. Yerel basında yer alan haberlere göre olay İbaraki eyaletindeki Ami kasabasında meydana geldi. Salı günü bir yakınıyla birlikte polise giden Keiko Mori isimli kadın, ölen kızının cesedini 20 yıldır dondurucuda sakladığını itiraf etti. Kızının adının Makiko olduğunu ve 1975 yılında doğduğunu söyleyen Mori, "20 yıl önce öldü ve cesedin kokusu tüm evi sardı. Bu yüzden bir dondurucu aldım ve cesedi oraya koydum" dedi. İtiraf üzerine Mori ile birlikte eve giden polis, yetişkin bir kadın cesedinin yüzü aşağıya bakacak şekilde ve diz çökmüş halde dondurucuda bulunduğunu açıkladı. Gelişmenin üzerine Mori tutuklanırken, cesedin büyük oranda çürüdüğü ve kesin ölüm nedenini belirlemek üzere otopsi yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

