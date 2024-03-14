Japonya'nın Fukuşima Eyaleti'nde 5.6 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Fukuşima eyaletinde yer alan Iwaki kenti açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin merkez üssünün Iwaki'nin 23 kilometre kuzeydoğusunda yerin yaklaşık 54 kilometre altında olduğu aktardı.
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