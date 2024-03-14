Japonya'nın Fukuşima Eyaleti'nde 5.6 Büyüklüğünde Deprem

Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.