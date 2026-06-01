Japonya'yı Vuran Jangmi Tayfunu

Japonya'nın Okinawa adasına yaklaşan Jangmi Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 14.00 itibariyle Naha şehrinin güneybatısından kuzeye doğru ilerleyen tayfun, Okinawa'da şiddetli rüzgarlara yol açtı. Rüzgarda savrulan 2 kişinin yaralandığı açıklanırken, 400'ü bugün 160'ı yarın olmak üzere en az 560 uçuş iptal edildi. Ayrıca birçok otobüs ve tren seferi de tedbir amacıyla askıya alındı.

Market rafları boşaldı

Okinawa Elektrik Şirketi, toplam 4 bin 260 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Okinawa sakinlerinin tayfun endişesi nedeniyle marketlere akın etmesi üzerine birçok rafın boş kaldığı gözlendi.

Etkisini sürdürecek

JMA, Jangmi Tayfunu'nun yarın Kagoshima eyaletinin Amami bölgesine, 3 Haziran'da ise Kinki, Tokai ve Kanto-Koshin bölgelerine yaklaşmasının beklendiğini açıkladı. Rüzgar hızının saatte 180 kilometreyi bulabileceği konusunda uyaran uzmanlar, Okinawa ve Amami'de önümüzdeki 24 saat içinde 250 milimetreye kadar yağış beklendiğini duyurdu. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek dalgalar, su baskınları ve toprak kaymalarının yanı sıra, uçan cisimler nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı. - TOKYO