Japonya'yı Vuran Jangmi Tayfunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'yı Vuran Jangmi Tayfunu

01.06.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okinawa adasında Jangmi Tayfunu nedeniyle 2 yaralı, 560 uçuş iptal edildi, marketler boşaldı.

Japonya'nın Okinawa adasına yaklaşan Jangmi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgarlar 2 kişinin yaralanmasına yol açarken, en az 560 uçuş iptal edildi.

Japonya'nın Okinawa adasına yaklaşan Jangmi Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 14.00 itibariyle Naha şehrinin güneybatısından kuzeye doğru ilerleyen tayfun, Okinawa'da şiddetli rüzgarlara yol açtı. Rüzgarda savrulan 2 kişinin yaralandığı açıklanırken, 400'ü bugün 160'ı yarın olmak üzere en az 560 uçuş iptal edildi. Ayrıca birçok otobüs ve tren seferi de tedbir amacıyla askıya alındı.

Market rafları boşaldı

Okinawa Elektrik Şirketi, toplam 4 bin 260 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Okinawa sakinlerinin tayfun endişesi nedeniyle marketlere akın etmesi üzerine birçok rafın boş kaldığı gözlendi.

Etkisini sürdürecek

JMA, Jangmi Tayfunu'nun yarın Kagoshima eyaletinin Amami bölgesine, 3 Haziran'da ise Kinki, Tokai ve Kanto-Koshin bölgelerine yaklaşmasının beklendiğini açıkladı. Rüzgar hızının saatte 180 kilometreyi bulabileceği konusunda uyaran uzmanlar, Okinawa ve Amami'de önümüzdeki 24 saat içinde 250 milimetreye kadar yağış beklendiğini duyurdu. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek dalgalar, su baskınları ve toprak kaymalarının yanı sıra, uçan cisimler nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Japonya, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'yı Vuran Jangmi Tayfunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:02:29. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'yı Vuran Jangmi Tayfunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.