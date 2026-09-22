JASAT, Ankara'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 FETÖ mensubunu yakaladı

Ankara'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü FETÖ mensubu 2 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan FETÖ mensubu T.K. ve N.Ü.'nün saklandıkları adresler tespit edildi. Adreslere yapılan operasyonlarda yakalanan T.K. ve N.Ü.'nün haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.