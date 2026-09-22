JASAT\'ın Gaziantep Oğuzeli\'nde yakaladığı şahıs 22 yıl 4 ay cezayla tutuklandı

Gaziantep'te adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi suçlardan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, adam öldürme, dolandırıcılık ve silahla tehdit gibi 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.