JASAT, Manisa'da 2015'te öldürülen genç kadının failini ayna çerçevesiyle yakaladı - Son Dakika
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JASAT, Manisa'da 2015'te öldürülen genç kadının failini ayna çerçevesiyle yakaladı

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İçişleri Bakanlığı, Manisa'da 2015 yılında yol kenarında cesedi bulunan genç kadının ölümünün, JASAT ekiplerince olay yerindeki otomobil aynası çerçevesinden yola çıkılarak aydınlatıldığını bildirdi. Olay tarihinde aracı kullanan R.Ç. düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında Manisa'da işlenen ve faili belirlenemeyen cinayetin, olay yerinde bulunan bir otomobilin ayna çerçevesinden yola çıkılarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa kara yolu üzerinde cesedi bulunan genç kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın, JASAT ekiplerinin olay yerinde bulduğu otomobil aynası çerçevesinden yola çıkılarak aydınlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "JASAT, 11 yıllık cinayeti ayna çerçevesi detayı ile aydınlattı. Manisa'da 2015 yılında yol kenarında cesedi bulunan genç bir kadının ölümündeki sır perdesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin olay yerinde bulduğu bir araba aynasının çerçevesinden yola çıkarak çözüldü. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde Meral Babacan isimli şahsın cesedi bulunmuş, ancak olayın faili belirlenememişti. JASAT timleri, faili meçhul kalan dosyayı yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan ve tek delil olan plastik parçayı inceleyen uzman ekipler, bu parçanın bir marka ve modele ait aracın yan ayna çerçevesi olduğunu tespit etti. Ayna çerçevesi detayından yola çıkan JASAT ekipleri, olay gününe ait KGYS kameraları üzerinde zaman-mesafe ölçümleri yaparak kayıtları saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, maktulün otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü doğrulandı ve olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle birebir uyumlu bir aracın kaza saatinde bölgeden geçtiği belirlendi. Aracın izini süren ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir vatandaşa satıldığını belirledi. Mevcut sahibiyle yapılan görüşmede, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı. Olay tarihinde aracı kullanan R.Ç. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, JASAT ekiplerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Manisa İl Jandarma Komutanlığımızı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı3. SayfaGüvenlikGüncelManisaJASATSuçSon Dakika

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